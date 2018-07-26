Kocaeli Toprak Altında Kalan İşçiler Hastanelik Oldu

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde inşaat halindeki bir binaya su borusu tesisatı döşemek için açılan çukura giren 2 işçi, bir anda kayan toprağın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin ayağı, diğerinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın su tesisatı bağlanması için açılan çukura giren 57 yaşındaki Korkmaz Saltaş ve Suriye uyruklu 38 yaşındaki Cemal Eraskuri bir anda kayan toprağın altında kaldı. Olayı görenler hemen 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ve iş makinesi yardımıyla göçüğe saplanan işçiler kurtarıldı. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Korkmaz Saltaş Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemal Eraskuri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Yapılan muayene sonucu göçük altından çıkarılan şahıslardan birinin kolunun diğerinin ise ayağının kırıldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.