Kocaeli tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinde de söz sahibi olacak

18.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesiyle sanayi kenti Kocaeli'nin tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda projenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tıbbi aromatik bitkilerle insanların belirli sağlık sorunlarının çözülebileceğini ve bu alanda sektörün oluşturulabileceğini aktaran Büyükakın, bu bitkilerin ekilmesiyle daha fazla katma değer elde edebildiğini vurguladı.

Projenin diğer belediyelere de örnek olabileceğini ifade eden Büyükakın, "Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesini desteklemek istedik. Biz bunların ekimini teşvik edersek, o zaman gelir düzeyleri yükselir. Bu, köyden kente göçü durdurur, belki de geri dönüşü teşvik eder." dedi.

Türkiye'nin tıbbi aromatik bitki ihracatında dünyada 18'inci, ithalatında ise 39'uncu sırada yeraldığını aktaran Büyükakın, "Bu rakamlara bakıldığında önümüzde ciddi bir fırsat ve şans var. Çok sayıda tıbbi aromatik bitki var ama bizim coğrafyamızın özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi ile yaptıkları çalışmalar sonucunda pilot bölge olarak Kandıra'yı belirlediklerini söyleyerek, "Sonraki süreçte proje diğer ilçelerde de devam edecek. 1200 dekarlık bir alanda projemiz başlayacak. Maksimum destekleme alanı 15 dekar olacak." diye konuştu.

"Yağın çıkarılması için kuracağımız tesis 12 milyon liraya mal olacak"

Büyükakın, çiftçilere birçok destekleme yapılacağını, endüstriyel tesis kurmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftçi Eğitim, Geliştirme ve Üretim Merkezini yapacaklarını anlatan Büyükakın, bu merkezin 80 dekarlık açık, 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını belirtti.

Bitkilerin yağlarının çıkarılması için kuracakları tesisin 12 milyon liraya mal olacağını aktaran Büyükakın, tesisin 120 ton tıbbi aromatik bitkiyi işleyebilecek ve yağını çıkarabilecek kapasiteyi barındıracağını ifade etti.

"Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak"

Büyükakın, mayıs ayında sözleşmeleri imzalayacaklarına ve fide dikimlerini gerçekleştireceklerine işaret ederek, şöyle dedi:

"Çiftçilerimize fideleri biz vereceğiz. Fide alımlarıyla ilgili süreci başlattık. Bitki maksimum kapasiteye 5 yılda ulaşılabiliyor. Tarlaların sürülmesi için gereken araçların alımında da çiftçilerimize destek olacağız. Biz başka bir hedef daha koyduk kendimize. Burada tıbbi aromatik bitkiler konusunda bir borsa kuracağız. Kocaeli, tıbbi aromatik bitkiler borsasının üssü olsun istiyoruz. Bunu İnşallah Kocaeli Ticaret Odasıyla birlikte yapacağız. Biz çiftçiye alma garantisiyle ürün ektireceğiz. Satışı Kocaeli Ticaret Odası ile birlikte organize edeceğiz. Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak."

Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Tarım Müdürü Kerim Mete, Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Abdullah Köktürk de katıldı.

Kaynak: AA