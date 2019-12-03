Kocaeli terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede

03.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:16

Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında avukatlar Y.G., Z.E., HDP İl Eş Başkanı L.A., HDP'nin parti meclisi üyeleri M.Y., E.G., il yöneticileri, Darıca, Gebze, Çayırova ilçe başkan ve yöneticilerinden oluşan 10'u kadın 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda HDP'nin il ve ilçe binalarında aramalar yapılırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye sevki sırasında 5 bin sayfadan oluşan 15 soruşturma klasörü dikkat çekti.

Kaynak: DHA