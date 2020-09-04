KOCAELİ Temel kazısı sırasında tarihi surlar zarar gördü
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KOCAELİ Temel kazısı sırasında tarihi surlar zarar gördü

Temel kazısı sırasında tarihi surlar zarar gördüİZMİT'te bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi surlara zarar verildiğini tespit eden ekipler, kazı çalışmasını durdurdu.

04.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:48

Temel kazısı sırasında tarihi surlar zarar gördü

İZMİT'te bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi surlara zarar verildiğini tespit eden ekipler, kazı çalışmasını durdurdu. İnşaat firması hakkında tutanak tutuldu.

İzmit Turgut Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı çalışması sırasında hemen yanında bulunan Bitinya dönemine ait surlara zarar verildiği bilgisi üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler inşaat sahasında yaptıkları incelemelerde, inşaat sahası yakınlarında bulunan surların zarar gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine, inşaat çalışması durduruldu. İnşaatı yürüten firma hakkında tutanak tutuldu. Tarihi surların korunması için Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Kocaeli Müze Müdürlüğü, durdurulan kazı çalışmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bu tip durumlarda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak, benzer durumlarla karşılaşıldığı takdirde müze müdürlüğü yetkililerine bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

KOCAELİ Temel kazısı sırasında tarihi surlar zarar gördü

Kaynak: DHA

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