Kocaeli TEM Otoyolunda otobüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
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Kocaeli TEM Otoyolunda otobüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda lastiği patlayınca yol çalışmasına ait beton bariyere çarparak devrilen Metro Turizme ait yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolunda otobüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
05.07.2020 23:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:49

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda lastiği patlayınca yol çalışmasına ait beton bariyere çarparak devrilen Metro Turizme ait yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğin durduğu yolda iki yönde de oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza, 21.30 sıralarında Tem Otoyolu Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metro Turizme ait A.C. idaresindeki 34 FA 0269 plakalı içerisinde 19 kişi bulunan MAN marka yolcu otobüsü, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada lastiğinin patlaması sonrasında yol çalışmasına ait beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yol ortasına devrildi. Yan yatan otobüste muavin olarak görev yapan Kadir Cengizhan Kıyas (19) hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otobüsten fırlayan bir kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolda inceleme başlattı.

Oluşan trafik havadan görüntülendi

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce uzunluktaki araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Görüntülerde kaza yapan otobüsü kaldırma çalışmaları devam ederken durak trafikte ise kilometrelerce araç yoğunluğu görünüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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