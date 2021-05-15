KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA TAM KAPANMA SAKİNLİĞİ
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KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA TAM KAPANMA SAKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde tam kapanmadan dolayı önceki yıllardaki Ramazan bayramlarında yaşanan yoğunluk oluşmadı.

İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde tam kapanmadan dolayı önceki yıllardaki Ramazan bayramlarında yaşanan yoğunluk oluşmadı. TEM Otoyolu boş kaldı. Önceki yıllarda Ramazan bayramlarının son gününde İstanbul'a dönüş yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İzmit geçişi, bu yıl tam kapanma dolayısıyla boş kaldı. Yolu genellikle kamyon ve TIR'lar kullanırken, binek araçların ise neredeyse hiç geçmediği gözlendi.

KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA TAM KAPANMA SAKİNLİĞİ
KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA TAM KAPANMA SAKİNLİĞİ
KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA TAM KAPANMA SAKİNLİĞİ
KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA TAM KAPANMA SAKİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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