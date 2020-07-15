Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı -Tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı -Kazada tırda yüklü olan işlenmiş balıklar yola saçıldı Kocaeli tem Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu araç içinde sıkışarak yaralanan sürücüyü...

15.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:33

Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı

-Tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

-Kazada tırda yüklü olan işlenmiş balıklar yola saçıldı

KOCAELİ - Kocaeli tem Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu araç içinde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada tırda yüklü olan işlenmiş balıklar ise yola savruldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İzmit İlçesi Alikahya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin K. idaresindeki 55 K 3279 plakalı işlenmiş balık yüklü tır, İstanbul istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilirken, sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tırda yüklü paketlenmiş haldeki işlenmiş balıklar ise yola savruldu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tır içerisinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi o esnada Trabzon'a doğru seyir halinde olan sağlık ekibi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan aracın kaldırılması ile normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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