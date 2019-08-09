KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu

09.08.2019 21:29

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Derince ile İzmit arasındaki Korutepe ve Gültepe tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunlaştı. Bu bölgelerde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: DHA