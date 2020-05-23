KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı
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KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile her bayram arifesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı.

23.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:47

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile her bayram arifesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler yola çıkamadı. Her bayram arifesinde kilometrelerce kuyruk oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi, Ramazan Bayramı arifesinde boş kaldı. TEM Otoyolu üzerinde bulunan araçların büyük çoğunluğunun seyahat kısıtlaması kararından muaf tutulan lojistik firmalarına ait TIR'ların olduğu görüldü.

KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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