Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı

Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Olay yerine çok sayıda ambülans ve itfaiyenin kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kocaeli TEM Otoyolunda 2 otomobil ve 1 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Araçların takla attığı kazada sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Bekirdere Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdem E. idaresindeki 34 KH 7635 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Nuran H. yönetiminki 34 UC 8931 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savulan otomobiller, Hüseyin Dünyamalı idaresindeki İran plakalı tıra arkadan çarptı. Erdem E. idaresindeki otomobil, takla atarak durabilirken, kazada otomobillerde bulunan 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anını anlatan tır sürücüsü Hüseyin Dünyamalı, otomobilin kendisine arkadan çarptığını belirterek, "2 otomobil birbirileri ile çarpıştı. Daha sonra gelip arkadan bana çarptı. Bana bir şey olmadı ama onlarda yaralılar vardı" dedi.

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu trafiğe kapandı

TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaşanan kaza sebebi ile trafiğe kapandı. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılabildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. -

Kaynak: DHA