Kocaeli TEM'de 5 tır birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı Kocaeli TEM Otoyolu Korutepe Tünelleri içinde 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı.

Kocaeli TEM Otoyolu Korutepe Tünelleri içinde 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı.

Kaza, 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Korutepe Tünelleri içi Ankara istikametinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde kontrolden çıkan 5 tırın birbirine çarpması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 tır sürücüsü yaralanırken olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA