Kocaeli televizyon çalan hırsızın bahanesi, evde televizyon bozulmuştu oldu

19.09.2019 17:22

Televizyon çalan hırsızın bahanesi, Evde televizyon bozulmuştu oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, balkondan girdiği evden televizyon ve tablet çalan hırsız, İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan H.A.U., Evde televizyon arızalanmıştı, çalmak zorunda kaldım dedi.

Mayıs ayında Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir apartmanın 2'nci katındaki eve kimsenin olmadığı sırada giren hırsızlar, evde bulunan televizyon ve laptopu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliden Z.Y.'yi geçen günlerde İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Z.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayının diğer şüphelisi H.A.U. (20) da İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

H.A.U.'nun ifadesinde Evde televizyon arızalanmıştı çalmak zorunda kaldım. dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.A.U. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA