Kocaeli Teknede Tabancayla İntihar Etti

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde gemilere kılavuzluk yapan bir şirkette çalışan 56 yaşındaki Hayati Tüylü, tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etti.



Darıca Yalı Mahallesi, Sahil Sokak'taki vapur iskelesinde faaliyet gösteren ve Körfez'den giriş çıkış yapan yük gemilerine kılavuzluk yapan bir şirkette çalışan Hayati Tüylü, sabah saat 07.00 sıralarında şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Darıca Vapur iskelesine bağlı şirkete ait bir klavuzluk teknesinin kıç kısmında intihar eden Tüylü'nün uzun süre önce eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilirken, kendisini tanıyanların ifadesine göre, Hayati Tüylü'nün içine kapanık sessiz, maddi sıkıntısı olmayan ve çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğu belirtildi.



Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından maktulün cenazesi otopsi için Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis, soruşturma başlattı.