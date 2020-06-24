KOCAELİ Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtuldu
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KOCAELİ Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtuldu

Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtulduKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ekonomik sıkıntıya düşerek tefecilerden para alan inşaat malzemeleri satan Numan Hekim K. (27), tefeciler tarafından palet deposuna götürülerek darp edildi.

24.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:17

Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtuldu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ekonomik sıkıntıya düşerek tefecilerden para alan inşaat malzemeleri satan Numan Hekim K. (27), tefeciler tarafından palet deposuna götürülerek darp edildi. Kendisinden talep edilen 300 bin TL parayı çekmek için bankaya götürülen Numan Hekim K. bir arkadaşına mesaj atıp durumu iletirken, polisin operasyonu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Önceki gün meydana gelen olayda, Gebze'de inşaat malzemeleri satan Numan Hekim K. bir banka şubesine para çekmek için geldi. Banka şubesinde zorla işlem yaptırılmaya çalışılan kişi olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, banka şubesine geldi. Polis, Numan Hekim K. ve E.T.'nin bankada işlem için sırada beklediğini, T.Ö.'nün ise bankanın önündeki bir araçta beklediğini belirledi. Polis, E.T. ve T.Ö.'yü gözaltına alırken, araçta yaptığı aramada bir tabanca ele geçirdi. Numan Hekim K. borç tahsili için kendisinin darp edilerek bir depoda tutulduğunu, bankadan zorla para çektirilmeye çalışıldığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, M.S. ve M.A.B.'yi de gözaltına aldı. E.T.?nin dolandırıcılık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, yağma gibi suçlardan toplamda 27 adet suç kaydının, T.Ö.?nün dolandırıcılık, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, hırsızlık, kasten yaralama ve yağma gibi suçlardan 19 adet suç kaydının, M.S.'nin ise kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan 7 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. 2 TEFECİ PARALARINI İSTEDİ Numan Hekim K. işlerinin bozulması nedeniyle tefecilerden para aldığını, pazar günü daha önce 90 bin TL para aldığı cezaevinde bulunan A.T.'nin kuzeni E.T.'nin kendisini aradığını görüşmeleri gerektiğini belirttiğini, E.T. ile belirttiği yere gittiğinde, daha önce 75 bin TL para aldığı ve 10 gün önce cezaevinden çıkan U.Ö.'nün de olduğunu gördüğünü söyledi. E.T. ve U.Ö., Numan Hekim K.'yı M.S.'ye ait oto galerisine götürdü. M.S., Numan Hekim K.'nın Gebze Balçık mevkiinde bulunan palet deposuna götürülmesini istedi. Palet deposuna götürülen Numan Hekim K.'nın cep telefonu cebinden alındı.

Numan Hekim K., E.T.'nin boş şişeyi kırarak boğazına dayadığını, U.Ö.'nün ise şişeyi alarak attığını belirtirken, kendisinin iple bağlanmasının ardından zincir ve kemerle başına ve vücuduna vurularak darp edildiğini, T.Ö.'nün ise kendisine silahı doğrultarak 300 bin TL vermesi için 2 saat süre verdiğini söyleyerek, tehditte bulunduğunu belirtti. Numan Hekim K. bunun üzerine 125 bin TL alacağı olduğu bir kişiyi aradığını, 175 bin TL'yi de babasından alacağını söyledi. M.S. ve U.Ö. depodan ayrılırken, E.T. ve T.Ö. sabaha kadar kendisiyle depoda bekledi. BANKADA ARKADAŞINA MESAJ ATTI

Ertesi gün, E.T. ve T.Ö. Numan Hekim K. ile birlikte banka şubesine gitti. Numan Hekim K. banka yetkilileriyle görüşme yapması gerektiğini belirterek cep telefonunu alırken, bir arkadaşına, rehin alındığını, acil banka şubesine polis göndermesi yönünde mesaj attı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin gözaltına aldığı E.T., T.Ö., M.S. ve M.A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla ilgili olarak U.Ö.'yü arama çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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