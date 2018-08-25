Kocaeli Tatilcilerin Dönüşü Sürüyor

Tatilcilerin dönüşü sürüyor (2)

AKŞAM SAATLERİNDE DE DÖNÜŞ DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin dönüşleri akşam saatlerinde de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Körfez ilçesi arasında trafik etkili oldu. İzmit Bekirdere rampasında ise yoğun ama akıcı bir trafik gödüldü.

Karayollarındaki trafik yoğunluğunun pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.