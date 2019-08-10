KOCAELİ Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi

KOCAELİ Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi

Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi(2)YOĞUNLUK SONA ERDİKurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi.

10.08.2019 20:32
KOCAELİ Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi

Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi(2)
YOĞUNLUK SONA ERDİ
Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.

Kaynak: DHA
KOCAELİ Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi
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