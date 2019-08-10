KOCAELİ Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi

10.08.2019 20:32

Tatilciler, Kocaeli'de yolları kilitledi(2)

YOĞUNLUK SONA ERDİ

Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.

Kaynak: DHA