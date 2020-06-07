KOCAELİ Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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KOCAELİ Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdıİZMİT'te Ünal.T., evinin önünde tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

07.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:25

Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİT'te Ünal.T., evinin önünde tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün, Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal T.'nin yaşadığı evin önüne otomobille gelen iki kişi burada, Ünal T.'nin yaşadığı eve tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyması üzerine balkona çıkan Ünal T., ateş eden kişilerin aralarında daha önceden para konusunda anlaşmazlık yaşadığı Enes A. ve Doğan A.'nın olduğunu gördü. Evin bahçesine inip Enes A. ve Doğan A. ile konuşan Ünal T., daha sonra tartışmaya başladı. Ünal T., Enes A.'yı göğsünden iterek yere devirdi. Yerden kalkan Enes A. Ile Doğan A. tabanca ile Ünal T.'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan bir kişi de müdahale etmek için dışarıya çıktı. Yaşanan olayda Ünal T., karnından ve bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan Ünal.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Enes A. ve Doğan A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralardaki görüntülerde, Ünal T. ile bir süre tartışan kişilerin daha sonra tabancaya ateş açtığı görülüyor.

KOCAELİ Tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA

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