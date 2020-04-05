KOCAELİ Tartıştığı kişiyi vuran oto tamircisi ile kardeşi adliyeye sevk edildi Tartıştığı kişiyi vuran oto tamircisi ile kardeşi adliyeye sevk edildiKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, oto tamirhanesinde tartıştığı husumetlisi Hızır Akgün'ü (34) pompalı tüfekle vurarak öldüren E.İ. (44) ve kardeşi E.İ. adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı kişiyi vuran oto tamircisi ile kardeşi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, oto tamirhanesinde tartıştığı husumetlisi Hızır Akgün'ü (34) pompalı tüfekle vurarak öldüren E.İ. (44) ve kardeşi E.İ. adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hızır Akgün, E.İ.'nin dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hızır Akgün tabancasını E.İ.'ye doğrulttu. Bunun üzerine tamirhanede bulunan pompalı tüfeği alan E.İ., Hızır Akgün'ü bacağından ve göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hızır Akgün'ü Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hızır Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Hızır Akgün'ü vuran E.İ. ve ona yardım eden kardeşi E.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kardeş emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA