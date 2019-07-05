Kocaeli Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu

Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, deniz kenarındaki yürüyüş yoluna araçların geçişini engellemek için konulan kayalar arasında üzerinde yazıların olduğu tarihi eserin de bulunması dikkat çekti. Vatandaşlar, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak koruma altına alınmasını istedi.

Yaklaşık 6 ay önce belediye ekipleri, Darıca Yalı Mahallesi'nde deniz kıyısındaki yaya yoluna araçların girmesini engellemek için bölgede bulunan taşları koydu. Bir bölümü tel örgülerle de kapatılan yolda kullanılan bir taşın üzerinde eski döneme ait olduğu görülen yazıları fark eden vatandaşlar, konuyu yetkililere bildirdi. Birkaç ay önce arkeologlar yaptıkları incelemede, bir yapıya ait olduğu belirlenen üzerinde yazılar olan tarihi eserin bölgeden taşınması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, taşın bulunduğu yerden kaldırılarak, koruma altına alınması gerektiğini belirterek, yetkililerden duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA