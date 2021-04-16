KOCAELİ TANKERİN TAKSİYE ÇARPMA ANI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tanker taksiye çarptıktan sonra refüjde bulunan korkulukları yıkarak ilerledi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tanker taksiye çarptıktan sonra refüjde bulunan korkulukları yıkarak ilerledi. Taksi sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Gölcük'te D-130 yolu üzerinde meydana geldi. Bedrettin Ş. idaresindeki 10 TC 289 plakalı akaryakıt tankeri kırmızı ışıkta geçerek Yusuf Ö. idaresindeki 41 T 5121 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksiye çarptıktan sonra orta refüje çıkan tanker korkulukları yıkarak bir süre ilerledikten sonra yola girdi. Kazayı görenler koşarak yaralanan taksi sürücüsünün yanına gitti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tanker sürücüsünün ifadesi alınırken soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı