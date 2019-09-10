Kocaeli-taksisine aldığı müşterisini gasp etti

10.09.2019 15:23

Taksisine aldığı müşterisini gasp etti

İstanbul'da Sakarya'ya götürmek için anlaştığı Irak vatandaşını, iddiaya göre, bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden taksici F.Ş., yakalandı. Taksicinin yanında cezaevinden izinli çıkan arkadaşı S.K.?nin de olduğu, S.K.?nin olayın ertesi günü cezaevine döndüğü belirlendi.

Dün akşam, İstanbul Havalimanı'nda Irak vatandaşı L.A.A.A.L., Sakarya'ya gitmek için taksici F.Ş. (35) ile bin 400 lira karşılığında anlaştı. F.Ş., yola çıkmadan önce yanına Silivri Cezaevi'nden özel izinle çıkan arkadaşı S.K.?yi (35) de aldı. F.Ş. ve S.K., TEM Otoyolu Kocaeli Gebze Şekerpınar gişeleri mevkiinde L.A.A.A.L.?yi bıçakla gasp ederek üzerinde bulunan 7 bin 500 Irak Dinarı, 500 TL ve bin 500 dolarını aldı. F.Ş. ve S.K., L.A.A.A.L.?yi taksiden indirerek İstanbul'a geri döndü. L.A.A.A.L. durumu hemen polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak ticari taksinin plakasını belirledi. Taksi sürücüsü F.Ş. ve yanında bulunan S.K.?nın kimliğini belirleyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Taksi sürücüsü F.Ş., İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.K.?nın ise yağma suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu, 28 Ağustos günü özel izinle dışarıya çıktığı ve gasp olayının ertesi günü sabahı cezaevine teslim olduğu belirlendi.

F.Ş. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, L.A.A.A.L.?nın 450 lirasını taksi ücreti karşılığında aldıklarını, otoyolda inmek istediğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan F.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüphelinin benzer yöntemle gerçekleştirdikleri gasp olaylarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA