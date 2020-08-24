KOCAELİ Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
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KOCAELİ Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına uçtu.

24.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:53

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına uçtu. 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde, Gölcük D-130 Karayolu Üçevler mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne gitmekte olan S.Y. idaresindeki 41 B 4109 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü S.Y. ile E.S.?yi araçtan çıkardı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y. ve E.S. tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

Kaynak: DHA

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