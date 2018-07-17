Kocaeli Suriye'deki Savaştan Kaçtı, Tatlıcı Açtı Hd

Suriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı açtı

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - SURİYE'deki iç savaş sırasında evleri bombalanan, ağabeyini kaybeden kendisi de yaralanan Kerim Almohbani, Türkiye'ye gelerek Kocaeli'nin Körfez ilçesine yerleşti. Suriye'de tatlıcılık yapan Almohbani, mesleğini devam ettirerek tatlıcı açarken, hayatın devam ettiğini söyledi.

Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Kerim Almohbani, Suriye'de yaşanan iç savaşa rağmen ülkesinde kalmayı seçmişti. Savaş ortamına rağmen Humus'ta hayatını sürdüren Almohbani ailesinin evine, geçen yıl Suriye ordusunun Humus'u muhalif güçlerden geri almak için başlattığı harekat sırasında bir uçaktan atılan bomba isabet etti. Ailenin tamamı ağır yaralanırken, Kerim Almohbani'nin kendisinden bir yaş büyük olan ağabeyi hayatını kaybetti. Aile fertlerinin yaklaşık 2 ay boyunca hastanede kalmasının ardından, Kerim Almohbani ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelme kararı aldı.

Annesi Selam, babası Abdulrahman ve kız kardeşi Şahid Almohbani ile birlikte Kocaeli'nin Körfez ilçesine yerleşen Kerim Almohbani, ailesine para kazandırarak hayatlarını idame ettirebilmek için yaklaşık 1 yıl önce bir tatlıcı açtı. Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde 'Mahbana' isimli bir tatlıcı açan Kerim Almohbani, burada kendi yaptığı tatlıları satıyor.

Suriye'deki evlerine bomba atıldığını söyleyen Kerim Almohbani, "Suriye'deki evimize uçaktan bomba atıldı. Benden 1 yaş büyük ağabeyim orada şehit oldu. Ailemle birlikte hastaneye kaldırıldık. 2 ay hastanede kaldık. Babamın ayaklarında kalıcı hasar oluştu. Sonra ben de ailemle birlikte Türkiye'ye geldim. Geldikten 1 ay sonra tatlı dükkanımı açtım. Çünkü hayat devam ediyor. Para kazanmam gerekiyordu. Yaklaşık 1 yıl 2 aydır Türkiye'deyim. Annem, babam ve kız kardeşimle birlikte Kocaeli'ye yerleştik. Kardeşim şimdi okula başlayacak. Mersin'e yerleşen 2 tane de ablam var. Ben tüm tatlıları yapmayı biliyorum. Şu anda dükkanımda fıstıklı bülbül yuvası, cevizli baklava, kaymaklı baklava, fıstık sarma, kurabiye ve Şam tatlısı var. Bu tatlıların hepsini ben yapıyorum" dedi.