KOCAELİ Su taşıyan kamyonda çıkan yangın korkuttu
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KOCAELİ Su taşıyan kamyonda çıkan yangın korkuttu

Su taşıyan kamyonda çıkan yangın korkuttuKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde damacana su yüklü bir kamyonun kasasında çıkan yangın korkuttu.

02.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:39

Su taşıyan kamyonda çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde damacana su yüklü bir kamyonun kasasında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiyenin kısa süreli çalışması ile söndürüldü.

Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi 4407 sokak üzerinde meydana geldi. Selimiye mahallesindeki bir içme suyu dolum tesisinden damacana yükleyen Mehmet Sarıboğa idaresindeki 34 ZL 7135 kamyon, İhsaniye Mahallesi 4407 sokak üzerinde kasa kısmındaki hava kompresörünün patlaması üzerine yanmaya başladı. Sürücü Mehmet Sarıboğa'nın kamyonu durdurarak haber vermesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kasa kısmı yanan kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa süreli bir çalışma ile kamyonu söndürdü. Yangın sonrasında kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Su taşıyan kamyonda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: DHA

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