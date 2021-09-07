Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu ihalesi yapıldı

Kocaeli Stadyumu'na ulaşımı kolaylaştıracak dev projenin ihalesi gerçekleştirildi. En düşük teklif 97 milyon 286 bin 16 lira 16 kuruş oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu için ihale gerçekleştirdi. 7 Eylül Salı (Bugün) saat 10.40'ta başlayan ihaleye 9 firma katılırken en düşük teklif 97 milyon 286 bin 16 lira 16 kuruş oldu. İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesi ve yer tesliminin ardından proje kısa süre içerisinde tamamlanacak.

30 METRE GENİŞLİĞİNDE

Mevcut durumda Stadyum erişimi, güneydeki ve kuzeydeki yan yollar kullanılarak, Sanayi Caddesi üzerinden sağlanıyor. D-100 Karayolu ile stadyum bağlantısı 30 metre olarak planlanmış imar yolu ile sağlanacak. Kavşağın doğusunda ve batısında imalatları tamamlanan yan yolların da sürekliliği sağlanarak karayolu ayrılma ve katılmaları güvenli hale getirilecek. Proje kapsamında kuzey bağlantı yolu devamında TEM altındaki menfez revize edilerek 2×2 yol geçişimi sağlayacak şekilde yenilenecek. Yirim Dere Köprüsü yeni güzergaha uygun olarak yeniden yapılacak.

12 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Yapım İşi kapsamında toplam 12 kilometre uzunluğunda yol yapılacak. Projede 4 adet betonarme köprü ve D-100 üzerinde 1 adet üst geçit inşa edilecek. Toplam 826 metre uzunluğunda menfez yapılacak olan projede 32 bin 830 metrekare parke yapılacak. Toplam 130 bin metreküp kazı ve 71 bin ton üst yapı yapılacak olan proje kapsamında 10 bin 590 metre uzunluğunda drenaj hattı inşa edilecek.

Kaynak: Bültenler