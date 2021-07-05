Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu ihalesi 11 Ağustos'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu ihalesi 11 Ağustos'ta

Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu ihalesi 11 Ağustos'ta
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu için 11 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da ihale gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu için 11 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da ihale gerçekleştirecek. Mevcut durumda stadyum erişimi, güney ve kuzeydeki yan yollar kullanılarak Sanayi Caddesi üzerinden sağlanıyor. Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Yapım İşi adıyla yapılacak proje ile Stadyuma direk bağlantı sağlayacak şekilde imar planların 30 metre olarak planlanmış yol aksından D-100 bağlantısı sağlanacak.

MENFEZ REVİZE EDİLDİ

Proje kapsamında kuzey bağlantı yolu devamında TEM altındaki menfez de revize edilerek 2 çarpı 2 olarak yeniden planlandı. Yirim Dere Köprüsü yeni güzergaha uygun olarak yeniden projelendirildi. Kavşağın doğusunda ve batısında imalatları tamamlanan yan yollarında süreklilik sağlanarak karayolu ayrılma ve katılmaları güvenli hale getirildi.

Kaynak: Bültenler

Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Çağla Altunkaya
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu ihalesi 11 Ağustos'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 18:10:59. #1.16#

title