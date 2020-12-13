Kocaeli spor alanında gözde kent haline gelecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Nene Hatun Stadı alanında bir inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Darıcalı çocuklara, gençlere ve sporseverlere verdiği Nene Hatun Stadını yenileme müjdesinin ardından alanda bir inceleme gerçekleştirdi. Gençlik ve spor çalışmalarında güçlü projelerle kente hizmet ettiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Tesis yatırımlarımıza çok önem veriyoruz. Özellikle Covit-19 salgınının tüm dünyada bertaraf edilmesinin ardından çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alanında yapacakları aktivitelere de bir taraftan hazırlık yapıyoruz. Gençlik ve spor hizmetleri olarak güçlü kadromuz ve tesislerimizle birlikte neslimize en iyi hizmeti vermenin hep uğraşısı içerisindeyiz. Gençlerimizin bize olan teveccühünü biliyoruz. Kocaeli'nin tamamında gençlerimizin hayallerini ve arzularını gerçekleştirmek için emin adımlar atıyoruz" dedi.

Gençlik ve spor alanında hayata geçirdikleri sayısız eserle amatör spor kulüpleri başta olmak üzere çocuklara ve gençlere spor organizasyonlarında en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Darıca Nene Hatun Stadımızın arka tarafındaki tribünleri yenileyeceğiz. Toprak olarak var olan alanda da iki tane antrenman sahası yapacağız. Mevcut sahanın sentetik halısını da yenileyeceğiz. Stadın aydınlatmalarını da güçlendirecek, otopark ihtiyacına da cevap vereceğiz. Ayrıca kulüplerin kullanacağı bir binayı da buraya kazandıracağız. Yaklaşık 5 milyon TL gibi bir yatırımı burada hayata geçireceğiz. İnşallah en kısa sürede bu eseri de hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışacağız. Arkadaşlar projeleri hazırlıyor. İhalesine çıkıp burayı çok daha elverişli şekilde kulüplerimizin kullanması için hazır edeceğiz. Bu da özellikle gençlerimizin sporla buluşması için Darıca'ya çok önemli bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.

"Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nin olduğu bölgede yaklaşık altı tane amatör spor kulübümüz var" diyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Bu kulüplerimize kayıtlı beş yüz kadar sporcu var. Yaklaşık üç bine yakın öğrenciye hitap edecek bir tesis burası. Büyükşehir Belediye Başkanımız, buranın Darıca'ya daha yakışır, daha güzel ve modern bir şekilde dizayn edilmesine yönelik talimatları olmuştu. Proje hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz bir kez daha Darıca'mıza, gençlerimize yakışır güzel bir tesisi daha kazandıracak. Bu nedenle Tahir Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Seçim beyannamemizde bulunan bir projeyi daha inşallah faaliyete geçirmemizin haklı gururunu da hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı