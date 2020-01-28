Kocaeli sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi
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Kocaeli sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi

Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşlediKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

28.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:06
Kocaeli sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi

Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi

KOCAELİ'nin ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta öğle saatlerinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yusuf K.?nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler 112 Acil'e verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yusuf K.?nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Yusuf K.?nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi
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