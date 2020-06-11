KOCAELİ Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KOCAELİ Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar

Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılarKOCAELİ'nin Derince ilçesinde sokak hayvanları için konulan barınaklardan 8'i çalındı.

KOCAELİ Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar
11.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:22

Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sokak hayvanları için konulan barınaklardan 8'i çalındı.

Derince Belediyesi'nin sokak hayvanları için beslenme yerlerine koyduğu barınaklardan 8'i kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Derince Belediyesi'nin her gün mama ve su bıraktığı Fatih Mahallesi eski baraj mevkisinde 2, Toylar Mahallesi mevkisinde 3, Çınarlı Mahallesi Çenesuyu mevkisinde 2 ve Çınarlıdere Mesire Alanında yer alan 1 barınak olmak üzere 8 barınak çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Derince Belediyesi barınakların çalınmasıyla ilgili bilgileri olanların emniyet ve belediye birimlerine haber verilmesini istedi.'LÜTFEN İHBARDA BULUNUN?Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün sokak hayvanları için konulan kulübelerin çalınmasına tepki göstererek, 'Kulübeler bizim çevremizde yaşayan hayvanlarımız, köpeklerimiz için yapılan çok güzel kulübelerdi. İlçemizin muhtelif yerlerine bunları yerleştirdik. Ancak 1 ay sonra bunların hepsinin çalındığını gördük ve son derece üzüldük. Hayvan severlerin ilgi gösterdiği köpeklere pandemi döneminde yeterli ilgili gösteremedikleri için görev bizlere, belediyelere düşmüştü. Zaten normalde yapıyorduk. Ancak duyarlı vatandaşlarımızın bize verdiği uyarılar ile bu sokak hayvanlarımız için hem kulübeleri yaptık hem de her gün yemeklerini, özel olarak bu iş için çalışan 2 kişilik bir ekibimiz ve aracımız ile temin ettik. Hatta bir de veteriner arkadaşımız sadece bu iş ile ilgileniyor. Bu güzel kulübelerimizi de hayvanlarımızın hizmetine sununca millet tarafından bayağı takdirle karşılandı.' dedi.Kulübeleri çalanların bulunması için destek beklediğini söyleyen Başkan Aygün, 'Gerçekten bunu son derece üzüntülü bir şekilde söylüyorum. Bu duyarsızlığı, bu hadsizliği yapan insanlarımıza duyarlı, hayvan sever insanlarımızın bir şekilde karşı çıkmalarını istiyoruz. Bunları çalanları gören varsa, bilen varsa ihbar etmelerini istiyoruz. Lütfen hem belediyemize, hem emniyete ihbarda bulunun. Çünkü biz konuyu hem jandarma hem de emniyet üzerinden takip ediyoruz. Dolayısıyla buradan duyarlı vatandaşlarımıza, hayvan severlerimize sesleniyorum. Bu konuda bize yardımcı olsunlar. Biz bu hizmeti yapmadığımızda gerek sosyal medyadan gerekse başka kanallardan bize eleştiride bulunuyorlar. Bu eleştirilerde haklılar. Biz bu haklı olan davranışlarına cevap verdiğimiz halde maalesef duyarsız insanların sıkıntılarını biz çekiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum' diye konuştu.'ORGANİZE BİR İŞ OLDUĞU BELLİ?Tüm kulübelerin aynı gece çalınmasının organize bir iş olduğunu belirten Aygün, şöyle konuştu:

'İlk etapta 10 tane yaptık. Önce 1 tanesi çalındı. Bir tanesi çalınınca, 'İnsanların belki ihtiyacı vardır. Almıştır' dedik. Ama bunun 8'i birden çalınınca iş ciddiye bindi. Aynı gün çalındı hepsi. Bunun organize bir iş olduğu belli. Biz bunları yere serbest halde bırakmadık. Bu kulübeleri zemine kazık çakarak ve o kazıklara vidalayarak monte ettik. Yani sökülmesi bir teknik ekip gerektiren kulübelerdi bunlar. Dolayısıyla bu işin organize bir iş olduğu belli.?


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Mariah Carey Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: KOCAELİ Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 17:34:29. #1.14#
title