KOCAELİ Sokağa çıkma kısıtlamasında kan vermeye geldiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında kan vermeye geldilerİZMİT'te, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kızılay'a gelenler kan bağışında bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kan vermeye geldiler

İZMİT'te, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kızılay'a gelenler kan bağışında bulundu.

İzmit'te koronavirüs salgını nedeniyle plazma ve kan bağışı yapmak isteyenler alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İzmit Kan Bağış Birimi'ne gelerek kan ve plazma bağışında bulundu.

Koronavirüs salgınında insanların virüs kapma korkusuyla kan bağışında bulunmaktan çekinmesi nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını belirten İzmit Kan Merkezi yetkilileri, duyarlı vatandaşları kan vermeye davet etti.

Deniz Çavuş düzenli olarak kan vermekte fayda olduğunu belirterek, "Bu zor günlerde hastanede yatıp kana ihtiyacı olan birçok insan var. Herkes ilk olarak kendi yakınından başlıyor ama bu süreçte tanımadığımız insanlara da yapabileceğimiz en güzel katkı kan bağışında bulunmak. Çünkü acil kan ihtiyacı oluyor, taze kan ihtiyacı oluyor ya da trombosite ihtiyaç oluyor. Bu nedenle bu süreçte yapabileceğimiz en güzel şey düzenli olarak kan bağışında bulunmak. Bir yakınımız olsun ya da tanımadığımız biri olsun hiç fark etmez, düzenli olarak kan vermekte fayda var. Belki bir kan bir hayat kurtarır." dedi.

Bir başka kan bağışçısı Deniz Ertuğrul ise insanların virüs kapma korkusu nedeniyle kan vermeye çekindiğini söyleyerek, "Stokların azaldığını duyduk, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar kan vermeye çekiniyor ama çekinecek hiçbir durum yok. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen geldik, sonuçta sağlık bu, bekletmeye gelmez. Ben herkesi bu zor süreçte kan bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA