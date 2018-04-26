Kocaeli Silahı Ateş Alan Polis Ayağından Yaralandı
Silahı ateş alan polis ayağından yaralandıKOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.M.Ç. araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Silahı ateş alan polis ayağından yaralandı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.M.Ç. araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Olay, D-100 Karayolu Kartepe ilçesi Köseköy ışıklar mevkiinde meydana geldi. Cengiz Topel Havalimanı'na göreve gittiği öğrenilen Özel Harekat polislerinden O.M.Ç. araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu ayağından sağ ayağından yaralandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acili araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan polise müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.M.Ç. tedavi altına alındı. Polis memurun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.