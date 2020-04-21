Kocaeli Şehir Tiyatroları personelinden sağlık çalışanlarına anlamlı destek Kocaeli Şehir Tiyatroları personeli, 14 adet Aerosol Entübe Koruma Kutusu'nu 5 hastaneye ulaştırarak fedakârca ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Koronavirüs(Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, internet sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluşurken fedakârca ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek oluyor. Şehir Tiyatroları personeli, 14 adet 'Aerosol Entübe Koruma Kutusu' alarak sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla hastanelere ulaştırdı.

5 HASTANEYE AEROSOL KUTUSU

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan ama "Perdelerimizi kapatmıyoruz" sloganıyla internet sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluşmaya devam eden Kocaeli Şehir Tiyatrosu, sağlık çalışanları için yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Şehir Tiyatroları personeli, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 14 adet 'Aerosol Entübe Koruma Kutusu' aldı. Bunların 2 tanesini Yahya Kaptan Cevat Çetin Aile Sağlık Merkezi'ne 1'er adetini Kocaeli Devlet Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne 5'er adetten 10 tanesini de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ulaştırdı.

AEROSOL ENTÜBE KORUMA KUTUSU NEDİR?

Koronavirüs tedavisinde sağlık çalışanları, entübasyon (solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemi) sırasında kullanılmak üzere koruyucu bariyerler kullanıyor. Bariyer oluşturan ve hastanın başını örtmek için tasarlanmış şeffaf bir plastik küpten oluşan kutu, sağlık çalışanlarının ellerinin hava yolu prosedürünü gerçekleştirmek için geçtiği iki dairesel portu içeren bir "Aerosol Entübe Koruma Kutusu" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Bültenler