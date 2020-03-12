Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart'ı bir dünya klasiğiyle kutlayacak Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulacak olan "Vişne Bahçesi" oyununun prömiyer ve gala tarihleri belli oldu.

Anton Çehov'un yazdığı oyunda, Türk Tiyatro camiasının birbirinden değerli isimleri, Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibiyle birlikte yoğun bir emek sarf ediyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları,27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bir dünya klasiği olan Vişne Bahçesi oyunu ile kutlayacak. "Vişne Bahçesi" oyununun prömiyer tarihi 21 Mart 2020, gala tarihi ise 27 Mart 2020 olarak belirlendi.

PROF. MEHMET BİRKİYE YÖNETİYOR

Bir çok ünlü oyuncunun hocalığını da yapmış olan duayen tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Prof. Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunun yaratıcı kadrosu birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.

YARATICI KADRO

Vişne Bahçesi'nin dekor tasarımını İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin ödüllü baş dekoratörü Efter Tunç, kostüm tasarımını yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin en kıdemli kostüm kreatörü Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise birçok ödüllü işe imzasını atmış ışık tasarımcısı Cem Yılmazer üstleniyor. Oyunun dramaturijisini Doç. Dr. M. Melih Korukçu, kareografisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğçe Tuna, müziğini ise piyanist Fırat Akarcalı gerçekleştiriyor.

ANTON PAVLOVİÇ ÇEHOV'UN OYUNU

Sadece tiyatronun değil, yaşama dair hemen tüm alanların ve hatta tüm dünyanın yeniden tanımlandığı, büyük dönüşümlerden geçtiği bir zamanın oyunu olan Vişne Bahçesi, işte bu nedenle tüm zamanların oyundur. Tiyatro literatürünün en önemli yazarlarından biri olan ve oyununun dünya prömiyerinden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yuman Anton Pavloviç Çehov'un 1903-1904 yıllarında tamamladığı son oyunudur.

DÜNYA TİYATRO YAZININDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Onu bir tiyatro yazarı olarak üne taşıyan oyunu Martı olarak kabul edilse de Vişne Bahçesi, yazarın en yetkin ve ustalıklı eseri olarak dünya tiyatro yazınında önemli bir yere sahiptir. İnsan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliği ile aktarıldığı bu oyunda hüzünle mutluluk, aşk ve keder, komedi ile yıkım iç içe geçer. Tıpkı hayat gibi; zıtlıkların bir karışımıdır hayat ve son sözü hep hayat söyler.

OYUNCU KADROSU

Oyunda Esra Bezen Bilgin, Sezen Düzakar Çetindaş, Ezgi Özbalı, Nuri Karadeniz, Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Seda Güven Şahin, Emre Işık, Zeynep Özan Topçu, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Ufuk Tuncer, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Sarper Saydam ve Zeynep Dilara Saydam rol alıyor.

Kaynak: Bültenler