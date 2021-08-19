Kocaeli Şehir Rehberi yeniden tasarlandı
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Kocaeli Şehir Rehberi yeniden tasarlandı

Kocaeli Şehir Rehberi yeniden tasarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet tabanlı akıllı harita destekli hizmeti "Kocaeli Şehir Rehberi" yeniden tasarlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet tabanlı akıllı harita destekli hizmeti "Kocaeli Şehir Rehberi" yeniden tasarlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "http://rehber.kocaeli.bel.tr/" adresinden 2008 yılından beri hizmet verdiği internet tabanlı akıllı harita destekli uygulaması Kocaeli Şehir Rehberi yenilendi. Birçok hizmetin yer aldığı uygulamada vatandaşların istekleri de dikkate alındı. Kullanıcıların, etkileşimli sayısal haritalar ile Kocaeli'de aradıkları bilgilere kolayca ulaşabilme imkanı veren uygulama, harita üstündeki konumları görebiliyor ve bilgi alabiliyor. Hem masaüstü hem de mobil platformlarda kullanılabilen uygulama vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlandı. - KOCAELİ

Kocaeli Şehir Rehberi yeniden tasarlandı
Kocaeli Şehir Rehberi yeniden tasarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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