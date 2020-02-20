Kocaeli Şehir Hastanesi yükseliyor

20.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:20

Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet edecek olan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsünün tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Toplam 1218 yatak kapasiteli 6 hastaneden oluşan, 368 bin 668 metrekarelik alanda inşaatı süren Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak nitelendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun kenarında konumlandırılan Kocaeli Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak bölgenin en büyük ve işlevsel hastanesi özelliğini taşıyor.

Hastane, tüm bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip.

Çok sayıda özellikli hizmetin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağı hastanenin kamuya ait il dışı sevk sayısını en aza indirmesi öngörülüyor.

İnşaatında toplamda 1500 kişinin çalıştığı kampüsün yüzde 70,78'i tamamlandı.

İnşaatı tamamlandıktan sonra hastanede toplam 4 bin 788 kişinin çalışması planlanıyor.

Hastanenin günlük olarak 12 bin 530'u poliklinik, 1218'i yatan hasta ve 2 bini acil servis hastası olmak üzere toplamda günlük 15 bin 748 kişiye sağlık hizmeti sunması amaçlanıyor.

"Bölgemiz için önemli bir sağlık yatırımı"

Vali Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanesi inşaatının devam ettiğini belirterek, önemli bir aksilik olmaması halinde bu yıl tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Toplam 1218 yatak sayısıyla farklı hastanelerin şehir hastanesi çatısı altında çalışacağını vurgulayan Aksoy, "Bu anlamda bölgemiz için önemli bir sağlık yatırımı. Hastanemizin yol inşaatı da ihale edildi, yükleniciye teslim edildi. Kavşak inşaatının Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce ihalesi yapıldı ve inşaatı sürüyor. Şehir hastanesine hafif raylı sistemin ulaşması amaçlı çalışmalar da devam ediyor. Hastaneyi bölgemizdeki sağlık hizmetlerinin daha üst noktaya çıkması adına ciddi katkılar verecek bir yatırım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Aksoy, içinde birçok birimin olacağı Kocaeli Şehir Hastanesi inşaat seviyesinin yüzde 70'i aştığını dile getirdi.

Kompleks yapının içindeki hastanelerde birçok ünite bulunacağına değinen Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastane, sadece Kocaeli'den değil Türkiye'nin her bölgesinden gelecek insana hizmet verecek konumda olacak. Türkiye'de sağlık hizmetleri son yıllarda ciddi şekilde gelişti ve vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi arttı. Şehir hastanelerini bunu bir adım daha ileriye götürecek bir yatırım olarak görüyoruz. Şehir hastanesi yapıldığında son teknolojik cihazlarla donatılacak. Bu da vatandaşa sunulacak hizmet kalitesini daha iyi bir noktaya taşımış olacak. Kocaeli mevcut haliyle de sağlık yatırımları konusunda da önemli merkez konumunda. Gerek Sağlık Bakanlığı hastaneleri gerek üniversite hastanesi gerekse özel hastaneler bölgede önemli hizmet veriyor. Sadece Kocaeli'den değil yurt dışından da hastalar gelerek burada sağlık hizmeti alıyor. Sağlık turizmi açısından da bu hastanelerimiz hem Kocaeli hem de Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. Şehir hastanemiz de bu verilen hizmetleri bir adım daha ileri taşımış olacak."

Kaynak: AA