Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması Gerçekleştirildi

KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz, T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir'in katılımlarıyla gerçekleştirilen SANTEK Dijital Fuarı Açılış töreni ve Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşmasına katıldı.

8-10 Aralık tarihlerinde online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK)'in açılış programı ve Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşmasına; T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir ve Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları; Harun Çelik ve Mustafa Murat Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, OSB başkanları, sanayici ve iş adamları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak açılış ve selamlama konuşmalarını gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu güncel verileri paylaşarak, çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Program daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Belediye olarak Kocaeli'nin her alanda daha ileri taşınması adına verdikleri destek, yaptıkları çalışmalar ve katkılarından bahseden konuşmalarını yapmasıyla devam etti.

Daha Fazla Yatırım Yapmamız Gerekiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji kenti olan Kocaeli'de bu tür etkinliklerin yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başlayan Valimiz Seddar Yavuz devam eden konuşmalarında; "Değerli katılımcılar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji şehrinde sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor ve bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kocaeli'yi biz bir sanayi şehri olarak değil, Bilim, Sanayi ve Teknoloji şehri olarak tanımlıyoruz. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de de sanayi şehri fazla ama Kocaeli'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik; orta ve yüksek teknolojiyi kullanan ve aynı zamanda orta ve yüksek teknoloji üreten bir şehir olmasıdır. Dünya tarihinde, bilginin bu kadar çok üretildiği, çabuk yayıldığı, eskidiği bir zaman dilimi olmamıştır. Bilgi çok çabuk üretiliyor, çok çabuk yayılıyor ve eskiyor. Bizim bu hıza yetişebilmemiz bakımından Bilim, Sanayi ve Teknoloji üzerine daha fazla kafa yormamız ve bu alana daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. "

Milletimizin Desteği ve Duası Sizlerle Beraberdir

Konuşmalarında Savunma Sanayii alanındaki görüşlerine de yer veren Vali Yavuz: "Savunma sanayii ve sağlık gibi önemli konularda karşılaştık ki herhangi bir şey elinizde yoksa veya talep edildiğinde verilmiyorsa yerine başka bir ürün koymak mümkün olmuyor. Bu nedenle sağlığımızı ve ülkemizin savunmasını başkasının insafına bırakamayız. Dolayısıyla stratejik alanlarda kendi teknolojimizi üretmemiz ve bu alanda daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Teknoloji hamlesini başlatmak suretiyle bu alandaki boşluğu doldurmak için büyük bir gayret ve çaba içerisine girmiştir. Nitekim baktığımızda ürettiğimiz teknolojinin bize saha başarısı getirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Biz dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibiyiz. Bir medeniyet iddiası olan ve medeniyeti sürdürmek isteyen bir milletin evlatlarıyız. Böyle olunca da elbette sadece Türkiye için değil etrafımız, gönül coğrafyamız için de umut olmak zorunluluğu bulunan bir ülkeyiz. Bu büyüklüğümüze uygun konumlanmamız, bilim ve teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Bu anlamda özellikle savunma sanayimizin gerçekleştirdiği hamleleri büyük bir takdirle ve gururla izliyoruz. Bu vesileyle Savunma Sanayii Başkanımıza, kıymetli ekibine, buradaki şirketlerin genel müdürlerine, çalışan tüm uzmanlarımıza, mühendislerimize şahsen minnet ve şükran duygularımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu azim ve gayretle daha iyisini yapacaklarına da gönülden inanıyorum. Aziz Milletimizin hem desteği hem de duası sizlerle beraberdir. "

İhracatımız Geçen Yıla Göre Yaklaşık %50 Artış Gösteriyor

Savunma Sanayii'nde en iyi iş birliği yapacak illerden bir tanesinin Kocaeli olduğunun altını çizen Vali Yavuz: "İnanıyorum ki bu buluşma vesilesiyle de daha çok savunma sanayii alanında ilimizde gelişme olur, sanayicilerimiz bu alanda daha fazla üretim ve girişimde bulunurlar. Böylelikle ülkemizin gelişimine daha fazla katkıda bulunuruz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılını 2020 yılı ile kıyasladığımızda ilk 9 ay için %35'lik bir ihracat artışımız oldu. Bu rakamlardan da anlaşılıyor ki 2021 yılı sonu ihracatımız geçen yıla göre yaklaşık %50 oranında artmış olacak. Bu amaç ve hedefle üretimimiz, ihracatımız artmaya devam ediyor. Bu hedeflere doğru yürürken karşılaşacağımız sorunların üstesinden geleceğimiz konusunda da herhangi bir tereddüdümüz söz konusu değil, ülkemize, kendinize güvenin ve yatırım yapmaya devam edelim. " diyerek, bu buluşmaların Ülkemiz ve İlimiz için hayırlı olması temennilerini sundu.

Kocaeli, Sanayi ve Teknolojinin Kalbinin Attığı İllerin Başında Geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji kenti Kocaeli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmalarına başlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: "Kocaeli, sınırları içinde barındırdığı Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar ve Bilişim Vadisiyle Türkiye'de bilim, sanayi ve teknolojinin kalbinin attığı ilerimizin başında gelmektedir. Özellikle Otomotiv, Kimya ve Metal Sanayiinde önde gelen yatırımlara ev sahipliği yapan şehrimiz, savunma sanayiimize ve ülkemize de önemli hizmetler sunmaktadır ve çok da ilerisini sunabilecek potansiyele sahiptir. Bugün burada bu potansiyeli ortaya çıkartmak, gelecek projelerimizi, projelerimizdeki çeşitli teknoloji alt kısımlarını da ihtiyaçlarıyla beraber gözlemlemek ve geleceğe doğru olan teknoloji yolculuğumuzda hep beraber yürümenin planlarını yapmak ve yol haritası çizmek için buradayız. "Her daim istiklal" davasında olan Milletimizin İstikbali için üzerimize düşen görevi layığı ile yerine getirebilmek için var güzümüzle çalışıyoruz. Bugün Savunma Sanayimiz, diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza atmıştır. Ama en önemlisi Yüce Milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar devam etmekte ve bunun neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz, hem güvenlik birimlerimize, hem de farklı coğrafyalardaki stratejik işbirliği içerisinde bulunduğumuz dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim etmekte ve bu işbirliğimizi gün geçerek geliştirmekteyiz. "

Hedefimiz; Savunma Sanayisinde Tam Bağımsızlıktır

"En güçlü savunma en güçlü teknolojik derinliği bilgi ve silahlarla yapılır. Bu bilinçle; savunma sanayinin her alanında dünyanın en iyisi olma hedefi ile Türkiye, belki dünyanın en iyisi değil ama bazı alanlarda en iyisi olma, fark oluşturma ve harekat ortamında farklılığını koyacak teknolojiler ve uç uygulamaları hayata geçirme durumundayız. Bu anlamda sadece kendisine yeten bir ülke değil, tüm dost ve müttefiklerine güven veren, dostluğuna güvenilen, düşmanlığından çekinilen bir ülke olmamız gerekiyor. Savunma sanayiimiz son yıllardaki atılımıyla göz dolduruyor ve sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük bir ilgi çekiyor. Bu ilginin bir yönü dost ve kardeş ülkelerin bize olan desteği, sevgisi ve muhabbetini arttırırken, diğer bir kanattan da çeşitli kısıtlamalar, ambargolar olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde bağımsız hareket edebilmesini bu alanda oluşturacağı derinliğe ve bu alandaki kabiliyetlere borçludur. Geldiğimiz nokta iyi olabilir ama asla yeterli bulmuyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bir yanda dünyada mevcut uygulanmış bazı teknolojiler yakalamak ve o seviyeye gelmek için uğraşırken diğer yandan da dünyada henüz ortaya çıkmamış, çıkmak üzere olan geleceğin harekat güvenlik ortamını etkileyecek muhtelif teknolojileri bugünden görmek, çalışmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve bu çalışmalarda geride kalmamak ve önde olmak mecburiyetindeyiz. Bugün bazı şeylerin peşinden koşarken yarını ıskalamak bizim için kabul edilemez bir durumdur. Bunun için bir taraftan sanayimiz mevcut üretim teknolojileri ve bilgilerle hayata ürünler koyarken çeşitli Ar-Ge'lerle üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımızla geleceğin teknolojilerin derinliğini biran önce çalışıp ve bilimsel çalışmalarda yeni buluşlar, yeni inovasyonlarla sahada olmamızı sağlamak ve dünyada bazı alanlarda en önde olmak çabamızı desteklemek durumundadırlar. "

Sahada Mehmetçik'e Pratik Çözümler Sağladık

KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ gibi savunma sanayiindeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türkiye, savunma sanayiinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir. Sadece 5 yıl öncesinde bir milli piyade tüfeğimiz yoktu. Bugün muhtelif tüfeklerimizin dışında KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ gibi savunma sistemlerimizi ortaya koyduk. MİLGEM'ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botları yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz gibi yazılımlarını da kendimiz geliştirdik. Atak Faz-2 helikopterlerimiz güvenlik güçlerimizin gücüne güç kattı. 150 km menzilli lazer işaretleyicili yüksek hassasiyete sahip TRLG füzemiz, 200 KM menzilli ilk deniz seyir füzemiz ATMACA. 280 km menzilli karadan karaya füzemiz BORA ile füze teknolojisinde çağ atladık. Yine uzay faaliyetlerimiz devam ediyor, uzaya eriştik ve uzaydan manevra kabiliyetleri kazanmak üzere çalışmalarımız devam ediyor ve edecek de. MAM-C ve MAM-L'nin yanı sıra TEBER, MAM-T, KGK, HGK, LGK gibi eklenen yeni mühimmatlarla SİHA'larımızı daha etkili hale getirdik, dünya markası haline geldi ve herkesin dilinde. Sadece dron sistemlerinde değil, anti-dron teknolojisinde de önemli mesafeler kat ettik. Taşınabilir mühimmat sistemleri, ergonomik el bombası ekipmanları, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü, EYP'ye karşı etkili karıştırıcı-köreltici sistemleri gibi çok çeşitli sistemleri burada saymakla bitiremeyiz. Bu başarılar, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve karar alma süreçlerindeki desteği ve savunma sanayii ekosisteminin gayretleri sayesinde elde edilmiştir. "

Yeni Yol Arkadaşlarına Her Daim İhtiyacımız Var

2002 yılı sanayiimiz için bir milattır diyen Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bu yolda bizlerle beraber yol yürüyecek yeni yol arkadaşlarına her daim ihtiyacımız var. İllerde yaptığımız bu buluşmalarımız, sanayi buluşmalarımız bunu sağlamak üzere varlar. Sanayi Ekosistemimizin çok geniş bir alana yayılması ve buradan da savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu çeşitli ürün, sistem ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi hatta bu eko sistemden dünya çapında ürün üreten, marka olan yapıların, işlerin çıkmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir bir sanayi için ve sanayi ekosistemi için global çapta, yetenekte, yetkinlikte ve kalitede ürünler, markalar ve şirketler çıkartmamız gerektiği aşikardır. Bu açıdan da endüstriyel yetkinliği değerlendirme ve destekleme programı adıyla yani yürüttüğümüz programda muhtelif şirketlerimizi ziyaret ediyor, denetliyor, değerlendiriyor ve şirketimizin daha iyi işler yapması, bir üst klasmana çıkması ve dünya ölçeğinde markalar oluşturabilecek bir dünya şirketi olabilmesi için eksik ve gedikleri görüp, daha da iyileştirilmesi gereken unsurları tespit edip her gün daha iyiye daha mükemmele doğru bir yolculuğu el ele, hep beraber yapmak istiyoruz. Yaptığımız işlerde ortaya koymak istediğimiz ürünlerde, geliştirmek istediğimiz ürünlerde sanayimizin yetkinliğini ve derinliğini bilmeden sanayimizi bu işlere angaje etmek, beraber çalışmak tabi ki mümkün olamaz. O halde birbirimizi tanımak, ihtiyaçlarımızı, yetkinliklerimizi ve gelecek projelerimizi paylaşmak ve bu alanda hep beraber yürümek, en etkin bir şekilde ürünleri, teknolojileri ortaya koymak, en optimum maliyetle, yolla bunu gerçekleştirmek ve sadece Türkiye'de değil, dünyada bunu pazarda satar hale gelebilmek bu yolculuğun olmazsa olmazıdır. "

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Bu hedeflere yürürken "Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı'nı kurguladık. Bu alanda çeşitli destekleri ortaya koyuyoruz ve buna ilave olarak da bir Fon oluşturduk. Bu fonumuzda oluşmakta olan ve gelecek vadeden şirket ve teknolojilere ortak olup, destekleyip belirli bir yapıyı ortaya çıkarıp geleceğe doğru hep beraber yürüme amacı taşıyoruz. "

Savunma Sanayii Başkanı Demir konuşmalarını şu cümlelerle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde de, sistem bazında belirli bir olgunluğa gelen savunma sanayimizin teknolojik derinliğinin artırılması ve büyük zorluklarla elde edilen bilgi birikimi ve yeteneğin devamının sağlanabilmesi için savunma sanayinde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ'lerin geliştirilmesi, kuluçka merkezlerinin oluşturulması, teknolojik derinliği olan şirketlerimizin desteklenmesi ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması gerekiyor. Bu anlamda insan kaynağı olmazsa olmazlarımızdandır. Gençlerimizde heves ve heyecan var. Bu heves ve heyecanı desteklemek, bu heyecanın ihtiyaç duyduğu maddi imkanlar için bazı kanallar oluşturmak, aynı zamanda oraya bilgi ve teknoloji açısından gençlerimizle beraber el ele yürüyecek, bir mentorluk ve yoldaşlık yapısını oluşturmak gerekiyor. Bu anlamda vizyoner genç yapımız giderek, gelişerek sizlerle beraber olacak. Sözlerime son verirken siz değerli sektör temsilcilerimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, Kocaeli sanayimizin bundan sonraki süreçte, savunma sanayiimize büyük destekler yapacağı inancıyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından sektörde çalışmalarını yürüten katılımcıların görüş ve düşüncelerinin paylaşıldığı, karşılıklı istişarelerin yapıldığı program hediye takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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