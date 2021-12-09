KOCAELİ SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI İL BULUŞMASI'NA KATILDI

KOCAELİ (DHA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayi İl Buluşması'na katıldı. Programda konuşan İsmail Demir, 'Her daim istiklal davasında olan milletimizin istikbali için üzerimize düşen görevi layığı ile yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün savunma sanayimiz, diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza atmıştır ama en önemlisi, yüce milletimizin gurur duyduğu bir duruma ulaşmıştır. Bu da vizyoner bir yaklaşım, büyük bir siyasi irade ve kararlılık neticesinde devam eden bir çalışma olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar devam etmekte ve bunun neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz hem güvenlik birimlerimize hem de farklı coğrafyalardaki stratejik iş birliği içerisinde bulunduğumuz dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine teslim edilmektedir. Bu iş birliğimizi de gün geçtikçe geliştirmekteyiz' dedi.

'DÜŞMANLIĞINDAN ÇEKİNİLEN ÜLKE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Savunma sanayisinin son yıllarda dikkat çekici şekilde geliştiğini belirten Demir, 'En güçlü savunma, en güçlü teknoloji derinliği, bilgi ve silahlarla yapılabilir. Bu bilinçle savunma sanayinin her alanında dünyanın en iyisi olma hedefi ile Türkiye, bu alanda belki dünyanın her alanında en iyisi değil ama bazı alanlarda en iyisi olma, fark oluşturma ve harekat ortamında farklılığını ortaya koyacak teknolojiler ve uç uygulamaları hayata geçirme durumundayız. Bu anlamda sadece kendisine yeten bir ülke değil tüm dost ve müttefiklerine güven veren, dostluğuna güvenilen, dostluğunun kazanılmasına çalışılan, düşmanlığından da çekinilen bir ülke olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Savunma sanayinin son yıllardaki gelişimiyle göz doldurduğunu kaydeden Demir, "Sadece ülkemizde değil yurt dışında da oldukça büyük bir ilgi çekiyor. Bu ilginin bir yönü dost ve kardeş ülkelerin bize olan desteği, sevgisi ve muhabbetini artırırken, diğer bir kanattan da çeşitli kısıtlamalar, ambargolar ve ön kesimler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye kendi milli çıkarlarını savunma yönünde, bağımsız hareket edebilmesini bu alanda, yani savunma sanayi ve teknolojilerinde oluşturacağı derinliğe ve bu anlamdaki kabiliyetlerine borçludur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Eğer bugün falanca ülkenin ürünlerine ve teknolojisine bağlı kalarak kendi milli çıkarlarımızı savunmaya kalksaydık dünya kadar kısıtlama, engel, bu alanda yarı yolda kalmalarla karşılaşabilirdik? dedi.