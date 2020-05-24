KOCAELİ Şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla sokağa çıkanlar için şarkı söyledi
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KOCAELİ Şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla sokağa çıkanlar için şarkı söyledi

Şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla sokağa çıkanlar için şarkı söylediKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yusuf Sazcı (68), şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde izinli bir şekilde sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişilere moral olsun diye bağlama çalıp...

24.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:07

Şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla sokağa çıkanlar için şarkı söyledi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yusuf Sazcı (68), şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde izinli bir şekilde sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişilere moral olsun diye bağlama çalıp şarkı söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde verilen izinle evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan kişilere moral olması için Değirmendere Sahili'nde bir taburenin üzerine oturan Yusuf Sazcı, şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla bağlama çalıp şarkılar söyledi. Sosyal mesafe çubuğu takarak olası bir enfekte riskine karşı önlem aldığını belirten Sazcı, 'Sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişilere bir güzellik yapmak, moral vermek amacıyla bağlama çalıyorum. Yaklaşık 2 aydır sadece belirli günlerde dışarıya çıkabildik. Evlerde çok kaldık, şu anda da dışarıya çıkan yaşıtlarımın gönüllerine dokunmak için şarkılar söylüyorum.' dedi.

KOCAELİ Şapkasına taktığı sosyal mesafe çubuğuyla sokağa çıkanlar için şarkı söyledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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