Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşıldığını ve gelecek aylarda da ihracattaki bu yüksek seviyelerin devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşıldığını ve gelecek aylarda da ihracattaki bu yüksek seviyelerin devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Bu yılın ilk iki ayında, ihracatta en yüksek ocak ve şubat ayları gerçekleşmelerini gördüklerine işaret eden Zeytinoğlu, "Mart ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 42,1 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştı. Pandemiye rağmen, konteyner bulmakta yaşadığımız ciddi sıkıntılara rağmen ihracatta rekorlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracattaki bu yüksek seviyelerin devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, mart ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülkeden Almanya'ya dış satımın yüzde 30,8, ABD'ye yüzde 44,9, İngiltere'ye yüzde 32,8, İtalya'ya yüzde 81,4 ve Irak'a yüzde 89,3 artığını kaydetti.

Mart ayı ithalat rakamlarına da değinen Zeytinoğlu, "Mart ayında ithalat yüzde 25,8 artışla 23 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 36,1 ham madde (aramallar) ithalatında yüzde 25,1'lik artış olduğunu görüyoruz. Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız, önümüzdeki dönem rekabetçi kurun da etkisiyle ithalat ile ihracat arasındaki makası ihracat lehine daraltırız." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, mart ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldığını ve dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açık açısından önemli olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Cahit Özkan Ali İhsan Su Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:07:33. #1.16#
title