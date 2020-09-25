Kocaeli Sanayi Odası'na "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

Kocaeli Sanayi Odasına (KSO) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Kocaeli Sanayi Odasına (KSO) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

KSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme programı şartlarını yerine getiren KSO, TSE uzmanları tarafından yapılan denetim ve tetkikler sonrasında, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı.

Böylece KSO, Türkiye genelinde belgeyi alan odalar arasında yerini aldı.

Konu hakkında açıklama yapan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu belgeyle pandeminin başladığı ilk günden itibaren aldıkları önlem ve tedbirleri belgelediklerini vurgulayarak, "Bu süreçte Oda olarak bizler de üzerimize düşeni yaptık ve Türk Standartlarının yayınlamış olduğu Kovid-19 Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu çerçevesinde, hazırlıkları tamamlayarak, denetimleri başarıyla geçtik. Uluslararası geçerliliği de olan bu belgeyi almaya hak kazandık." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, ayrıca Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'nin, Kocaeli sanayine örnek oluşturması açısından da önemli olduğuna işaret ederek, "Kocaeli Sanayi Odası olarak, üyelerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak adına bu belgeyi almış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Odamız söz konusu belgeyi almaya hak kazanan öncü kurumlardan biri oldu. İlimiz ve Türkiye'deki örnek odalardanız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay