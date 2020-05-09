Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadır

KOCAELİ Sanayi Odası koronavirüs testi yapılan işçilerden ücret alındığı iddialarının asılsız olduğunu, testin devletin sağlık politikaları gereği ücretsiz olduğunu, sadece örnek toplayan firmanın ücretinin işletme sahipleri tarafından ödendiğini açıkladı.

KOCAELİ Sanayi Odası koronavirüs testi yapılan işçilerden ücret alındığı iddialarının asılsız olduğunu, testin devletin sağlık politikaları gereği ücretsiz olduğunu, sadece örnek toplayan firmanın ücretinin işletme sahipleri tarafından ödendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Covid-19 Tanı Merkezinde bölgedeki sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin koronavirüs testleri yapılıyor. Yüklenici firma tarafından sürdürülen örnekleme toplanması çalışması, 60 kişilik 20 ayrı ekip ile sürdürülüyor. Firma işletmelere giderek, çalışanlardan test için aldığı örneklemleri test için tanı merkezine getiriyor. 'İŞÇİLERİN CEBİNDEN TEK KURUŞ ÇIKMAYACAK' Kocaeli Sanayi Odası, sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin koronavirüs testleri nedeniyle bedel ödemek zorunda bırakıldığı iddialarıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. İşçilerin cebinden tek kuruş çıkmadığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu: "Kocaeli sanayi kuruluşlarında işçilere yönelik olarak çalıştıkları fabrikalara, bizzat gidilerek işçilerin ağız ve burunlarından örneklem alınması ve test merkezine teslim edilmesi sanayiciler açısından 'zorunlu' değil 'isteğe ve talebe bağlı' olarak yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı TUSEB tarafından Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan laboratuvarda korona test hizmetleri bütünüyle ücretsiz olarak yapılmaktadır. Örneklerin toplanmasının bedeli test yaptırmak isteyen sanayicilerce ödenmekte, iddia edildiği gibi işçiler ya da vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmamaktadır. Bireylerden örnek toplama hizmeti verecek firma, proje kapsamında yer alan 11 Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinin de katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından toplanan fiyatlar üzerinden belirlenmiştir. İhalede en düşük teklifi KDV dahil 30 TL olarak veren firma seçilmiş, ilgili personelin eğitimi devlet tarafından sağlanmıştır. Tüm bu nedenlerle 'rant sağlandığı', 'sanayicilerin dolandırıldığı', 'sanayicilere baskı yapıldığı', 'rantın işçilere fatura edildiği' gibi iddialar bütünüyle gerçek dışı ve çirkin iftiralardır" denildi. 'TALEP SANAYİCİDEN GELDİ' Yapılan açıklamada hizmetin işçi dostu bir uygulama olduğu ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi: "Bu yönüyle tüm bilim adamları tarafından gerekliliği dile getirilen önleyici bir tarama hizmetidir. İkinci olarak bu talep asıl olarak herhangi bir otorite ya da kuruluş tarafından zorla yaptırılan bir uygulama olmayıp, bütünüyle koronavirüsün işletmelerde yayılımını önlemeye yönelik olarak yapılan toplantılar esnasında sanayiciler tarafından gerçekleştirilmesi istenen bir talep olarak gündeme gelmiştir. Bu nedenle sanayicilere 'testlerin zorunlu olduğu' gibi bir baskı yapıldığı iddiaları de gerçek dışıdır. Çünkü koronavirüs ile mevcut yasal zorunluluklar çerçevesinde yapılan mücadele sırasında, virüs belirtileri ortaya çıktıktan sonra geç kalınmış olmakta, vakaya yakalanan işçimiz açısından daha ağır tedavi süreçlerinin başlaması zorunlu olduğu gibi, söz konusu vakanın etkileşim içinde olduğu kişilerin de bulunması zorunluluğu, fabrikalarda karantinalara, zorunlu duruşlara yol açmaktadır. Bu nedenle önleyici taramalarla koronavirüsün daha başlangıç aşamasında tespit edilmesi mümkün olmaktadır." 30 TL İŞÇİLER TARAFINDAN ÖDENMESİ GERÇEK DIŞI İşçiler tarafından 30 TL tutarında ki hizmet bedelinin ödenmesinin gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Ağızdan ve burundan örneklem alınması zorunlu olmadığı gibi, yerinde örneklem alınmasına yönelik olarak, alınacak kişi başına KDV dahil, 30 TL tutarındaki bedelin işçiler ya da vatandaşlar tarafından ödenmesi de bütünüyle gerçek dışıdır. 30 TL tutarındaki bedel sözkonusu testleri yaptırmak için gönüllülük esası ile başvuran işveren tarafından ödenmektedir. Aynı şekilde bazı Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri de bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin işçilerinin söz konusu örneklem alınmasına yönelik tüm giderlerini kendi kaynaklarından karşılamaktadır. Covid-19 Testi yaptırmak isteyen işletme sahipleri sadece çalışanlardan örneklem alınmasına bedel ödemektedir. Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan laboratuvarda yapılan Covid-19 testleri, testlerin devletimizin sağlık politikaları gereği ücretsizdir."

Kaynak: DHA