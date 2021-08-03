Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, temmuz ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, temmuz ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, temmuz ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin, "ÜFE tarafında aylık artışın hız kestiğini görüyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin, "ÜFE tarafında aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. Önümüzdeki ay baz etkisiyle yıllık ÜFE'de ufak da olsa gerileme görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) aylık yüzde 2,46, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ise aylık yüzde 1,8 arttığını hatırlattı.

TÜFE'nin Nisan 2019'dan sonraki en yüksek seviyede gerçekleştiğine işaret eden Zeytinoğlu, "Önümüzdeki 1-2 ay daha TÜFE'de artışın devam edeceğini bekleyebiliriz. Kurdaki oynaklık, hammadde fiyatları ve emtia artışları nedeniyle ÜFE'den gelen maliyet baskısının da TÜFE'ye yansımalarını görebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, aylık ÜFE'nin haziran ayında yüzde 4,01 artarken, temmuzda yüzde 2,46 arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"ÜFE tarafında aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. Önümüzdeki ay baz etkisiyle yıllık ÜFE'de ufak da olsa gerileme görebiliriz. ÜFE kapsamında, sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine baktığımızda, imalat sanayinde yüzde 47,86, ara malında yüzde 57,23 ile ÜFE ortalamasının üzerinde arttığını görüyoruz. Bununla birlikte enerjide yüzde 42,42 ve sermaye mallarında yüzde 31,38 olarak gerçekleşen yüksek artışlar da sanayi sektörünü maliyet baskısı nedeniyle zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor. TÜFE tarafında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, temmuz ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:05:38. #1.15#

title