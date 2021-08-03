Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, temmuz ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin, "ÜFE tarafında aylık artışın hız kestiğini görüyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin, "ÜFE tarafında aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. Önümüzdeki ay baz etkisiyle yıllık ÜFE'de ufak da olsa gerileme görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) aylık yüzde 2,46, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ise aylık yüzde 1,8 arttığını hatırlattı.

TÜFE'nin Nisan 2019'dan sonraki en yüksek seviyede gerçekleştiğine işaret eden Zeytinoğlu, "Önümüzdeki 1-2 ay daha TÜFE'de artışın devam edeceğini bekleyebiliriz. Kurdaki oynaklık, hammadde fiyatları ve emtia artışları nedeniyle ÜFE'den gelen maliyet baskısının da TÜFE'ye yansımalarını görebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, aylık ÜFE'nin haziran ayında yüzde 4,01 artarken, temmuzda yüzde 2,46 arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"ÜFE tarafında aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. Önümüzdeki ay baz etkisiyle yıllık ÜFE'de ufak da olsa gerileme görebiliriz. ÜFE kapsamında, sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine baktığımızda, imalat sanayinde yüzde 47,86, ara malında yüzde 57,23 ile ÜFE ortalamasının üzerinde arttığını görüyoruz. Bununla birlikte enerjide yüzde 42,42 ve sermaye mallarında yüzde 31,38 olarak gerçekleşen yüksek artışlar da sanayi sektörünü maliyet baskısı nedeniyle zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor. TÜFE tarafında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş