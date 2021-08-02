Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarına ilişkin, gelecek dönem ihracatta rekor rakamların görülebileceğini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarına ilişkin, gelecek dönem ihracatta rekor rakamların görülebileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Temmuz ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Zeytinoğlu, bu rakamın temmuz ayları içerisinde en yüksek seviye olduğunu memnuniyetle gördüklerini vurguladı.

Zeytinoğlu, haziran ayına göre ise ihracatta yüzde 17'lik bir gerileme olduğunu aktararak, "Aylık bazdaki bu gerilemede, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının etkisinin görüldüğünü düşünüyoruz. Ağustos ayında da otomotiv sanayinde periyodik bakım duruşları olacağından eylül itibarıyla aylık bazda 20 milyar doları aşan rekorlar görebileceğimizi bekliyoruz. Önümüzdeki dönem

ihracatta rekor rakamlar görebiliriz." ifadesini kullandı.

Ekim ayından bu yana ihracattaki güçlü performansa dikkati çeken Zeytinoğlu, 12 aylık ihracatın 201 milyar 47 milyon dolara yükselerek yeni bir rekor gerçekleştirdiğini kaydetti.

Temmuz ayı ithalat rakamlarına da değinen Zeytinoğlu, "Temmuz ayında ithalat yüzde 16,9 artışla 20 milyar 723 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 25,8 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 1,25'lik, tüketim malları ithalatında da yüzde 14,5'lik gerileme olduğunu görüyoruz. Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Sermaye malları ithalatını da döviz kurlarındaki belirsizliğin etkilediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay