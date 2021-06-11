Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminin, salgın öncesi dönemin üzerinde olduğunu belirterek, bu artışı değerli bulduklarını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminin, salgın öncesi dönemin üzerinde olduğunu belirterek, bu artışı değerli bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksine sonuçlarını değerlendirdi.

Sanayi üretimin nisanda aylık yüzde 0,9 daraldığına, yıllık yüzde 66 arttığına işaret eden Zeytinoğlu, yıllık gerçekleşen yüzde 66'lık güçlü yükselişin, geçen yıl nisan ayında salgın nedeniyle yaşanan en büyük daralmadan kaynaklanan baz etkisiyle olduğunu bildiklerini vurguladı.

Zeytinoğlu, taban seviyeden gelen büyümeyi gösterdiği için geçen yıldan ziyade üretimde salgın etkisi olmayan 2019 ve 2018 yıllarına göre gerçekleşen artışları çok değerli bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimi, pandemi öncesi dönemin üzerinde. Bu artışı değerli buluyoruz. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimine baktığımızda hemen hemen tüm alt kalemlerde endeksin 2019 ve 2018 yıllarının da üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz."

Aylık bazda ufak da olsa gerileme olmasına rağmen yüksek teknolojili ürünlerdeki artışa dikkati çeken Zeytinoğlu, "Aylık bazda baktığımızda sanayi üretiminde yüzde 0,9'luk ufak bir gerileme var ancak yüksek teknolojili ürünler üretimindeki yüzde 12,5'lik artışı çok olumlu değerlendiriyoruz. Bunun yanında, sermaye malları ve enerji kalemleri de aylık bazda artış gerçekleşen alt kalemler olarak karşımıza çıkıyor. Sermaye mallarında aylık artış yüzde 2,1 enerjide ise yüzde 0,4." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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