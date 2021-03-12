Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

12.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:56
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksindeki artışı olumlu bulduklarını, artışın şubat ayında da devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksindeki artışı olumlu bulduklarını, artışın şubat ayında da devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

2021 yılına güçlü bir üretim artışıyla başlandığını belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Sanayi üretim endeksi ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 artış gösterdi. Yıllık artış hızındaki yükselişi olumlu değerlendiriyoruz. Ocakta gerçekleştirdiğimiz ihracat ve kapasite kullanımlarından üretimde de bu artışı görmeyi bekliyorduk. Bu artışa imalat sanayi sektöründen yüzde 12,1'lik katkı geldi. Şubat ayında da sanayi üretimindeki artışın devam etmesini bekliyoruz. Ülkemize yatırımların çekilmesiyle hem ihracat hem üretimdeki artışlarda süreklilik yakalanabileceğini düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, imalat sanayi, ara malı ve sermaye malı üretiminde artışlar olmasının, geleceğe yönelik yatırımların ve büyümenin süreceğinin işaretleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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