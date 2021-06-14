Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, turizm ve hizmet gelirlerinin bu yıl artmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, turizm ve hizmet gelirlerinin bu yıl artmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabının nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açığın da 32 milyar 737 milyon dolar olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllık cari açıktaki bu iyileşmede, dış ticaret açığındaki gerilemeyle hizmet gelirlerinin bu yıl pozitif gerçekleşmesi etkili oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmet sektörü ise geçen yıl salgından en fazla etkilenen sektörümüzdü. Bunun en belirgin görüldüğü aylar ise nisan ve mayıs aylarıydı."

Zeytinoğlu, gelecek döneme ilişkin ise "Turizm gelirlerinin artmasıyla ve geçen yıl açık veren hizmet gelirlerinin katkısının bu yıl artacak olmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
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