Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi Açıklaması
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziranda da sanayi üretimindeki artışın devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziranda da sanayi üretimindeki artışın devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayına ilişkin açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, endeksin, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 artış gösterdiğini anımsattı.

Geçen yıl mayısın, nisanla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin en güçlü hissedildiği ay olduğunu, üretimin neredeyse yarı yarıya kısıldığını vurgulayan Zeytinoğlu, "Yıllık gerçekleşen yüzde 40,7'lik artışın bundan kaynaklı baz etkisiyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla salgın etkisi olmayan 2018 ve 2019 yıllarına göre gerçekleşen artışları değerli buluyoruz. Haziranda da sanayi üretimindeki artışın devam etmesini bekliyoruz. Haziranda gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracat ve kapasite kullanımlarındaki artış, buna işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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