Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aşının da yaygınlaşmasıyla ihracatta aylık bazda 18 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aşının da yaygınlaşmasıyla ihracatta aylık bazda 18 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığınca açıklanan mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracatın mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon dolar gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Yüzde 65,5'lik artış oranının geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan gerilemenin yarattığı baz etkisinden dolayı olduğunu biliyoruz. 2019'un mayıs ayına göre baktığımızda yüzde 2,2'lik gerileme olduğunu görüyoruz. Bunun da pandemi sebebiyle gemi hat kısıtlamalarının etkilediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda aşının da yaygınlaşmasıyla ihracatta aylık bazda 18 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz"

Zeytinoğlu, mayısta en fazla ihracat yapılan sektörlerin makine-teçhizat, otomotiv, demir çelik, elektronik-elektrikli cihazlar ve plastik malzemeler olduğunu belirterek, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ihracat yapılan ilk beş ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Mayıs ithalatında geçen yıla göre yüzde 54 artış olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Mayısta ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 629 milyon dolar gerçekleşti. 2019'un mayısına göre ise ithalat yüzde 11,3 arttı. İthalat artışının hızlı olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım malları ithalatında yüzde 47,1, ham madde ithalatında ise emtia fiyatlarındaki yükseliş etkisiyle yüzde 54,1'lik artış var. Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz."

Zeytinoğlu, tüketim malları ithalatındaki yüzde 70,7'lik artışa da dikkati çekerek, bu kalemdeki artışların kısılması gerektiğini düşündüklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81 ile rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81 ile rekor kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Nikos Dendias Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Alişan Hadise Beren Saat Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:28:23. #1.14#

title