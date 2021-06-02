Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aşının da yaygınlaşmasıyla ihracatta aylık bazda 18 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aşının da yaygınlaşmasıyla ihracatta aylık bazda 18 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığınca açıklanan mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracatın mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon dolar gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Yüzde 65,5'lik artış oranının geçen yıl pandemi nedeniyle yaşanan gerilemenin yarattığı baz etkisinden dolayı olduğunu biliyoruz. 2019'un mayıs ayına göre baktığımızda yüzde 2,2'lik gerileme olduğunu görüyoruz. Bunun da pandemi sebebiyle gemi hat kısıtlamalarının etkilediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda aşının da yaygınlaşmasıyla ihracatta aylık bazda 18 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz"

Zeytinoğlu, mayısta en fazla ihracat yapılan sektörlerin makine-teçhizat, otomotiv, demir çelik, elektronik-elektrikli cihazlar ve plastik malzemeler olduğunu belirterek, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ihracat yapılan ilk beş ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Mayıs ithalatında geçen yıla göre yüzde 54 artış olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Mayısta ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 629 milyon dolar gerçekleşti. 2019'un mayısına göre ise ithalat yüzde 11,3 arttı. İthalat artışının hızlı olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım malları ithalatında yüzde 47,1, ham madde ithalatında ise emtia fiyatlarındaki yükseliş etkisiyle yüzde 54,1'lik artış var. Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz."

Zeytinoğlu, tüketim malları ithalatındaki yüzde 70,7'lik artışa da dikkati çekerek, bu kalemdeki artışların kısılması gerektiğini düşündüklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay