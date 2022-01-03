Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatta tarihi rekor seviyeler görmeyi memnuniyet verici bulduklarını, 2022'de de bu performansın artarak devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatta tarihi rekor seviyeler görmeyi memnuniyet verici bulduklarını, 2022'de de bu performansın artarak devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının Aralık 2021 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan verileri açıkladığını anımsattı.

İhracatın Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,88 artarak 22 milyar 274 milyon dolarla en yüksek aylık değere ulaştığını aktaran Zeytinoğlu, "Böylece 2021 yılında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,85 artarak 225 milyar 368 milyon dolarla tarihi rekor seviyede gerçekleşti. Pandemi koşulları belirsizlikleri, gemi hat kısıtlamaları, konteyner bulamama ve özellikle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle firmaların üretimlerinde kısıtlamalar yaptıkları dönemde ihracatta tarihi rekor seviyeler görmeyi memnuniyet verici buluyoruz. 2022 yılında da bu performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, ihracat artışında Çin'deki maliyetlerin artması ve tedarik zincirlerindeki değişimin, Avrupa Birliği'ne (AB) coğrafi yakınlıklarıyla lehe geliştiğini vurgulayarak, "Öngörülebilir, istikrarlı bir kurun ihracatçıyı desteklemesi açısından değerli olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda rekabetçi kur, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Aralık 2021'de fiyatı en fazla artan ürün 'yazım ve çizim kağıtları' oldu

Aralık 2021'de fiyatı en fazla artan ürün "yazım ve çizim kağıtları" oldu

 Türkiye'de geçen yıl fiyatların en fazla arttığı iller; Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır oldu

Türkiye'de geçen yıl fiyatların en fazla arttığı iller; Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır oldu

 TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

AA / Kadir Yıldız - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title