Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın koşullarına rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın koşullarına rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2021 yılına yüzde 7'lik büyümeyle güçlü bir başlangıç yapıldığını vurgulayan Zeytinoğlu, şunları aktardı:

"Pandemi koşullarında, dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen ülkemizin büyümesini sürdürdüğünü ve yüzde 7'lik oranın 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ayrıca bu performansımızla verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında ilk çeyrekte en fazla büyüyen ülke olduk."

Yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinin de devreye girecek olmasıyla çift haneli büyüme oranlarının devam edeceğini beklediklerini bildiren Zeytinoğlu, ikinci çeyrekte yüzde 15-20 oranında bir büyüme yakalanacağı, yabancı sermaye çekebilmenin önemli olduğu, gerekli reformlarla yabancı sermaye yatırımının daha da hızlanacağı görüşünü taşıdıklarını belirtti.

Zeytinoğlu, 2021 yılı ilk çeyrek büyümesine her sektörden pozitif katkı geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim en fazla üzerinde durduğumuz ekonominin lokomotifi olan sanayi sektörünün büyümeye katkısı yüzde 11,7, imalat sanayinin katkısı ise yüzde 12,2 oldu. Ekonomik büyüme içerisinde sanayinin güçlü katkısını memnuniyet verici buluyoruz. Büyümeye, tarımdan yüzde 7,5, inşaattan yüzde 2,9, hizmetler sektöründen ilk çeyrekte açılmanın da etkisiyle yüzde 5,9'luk katkı geldiğini görüyoruz."

Zeytinoğlu, 2021'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, mal ve hizmet ihracatının yüzde 3,3 arttığını, ithalatın ise yüzde 1,1 gerilediğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ihracatta, gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan sıkıntılara rağmen rekorlarla devam ediyoruz. Arzumuz önümüzdeki aylarda da ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artması yönünde.

Hane halkı tüketiminde yüzde 7,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yani yatırımlarda da yüzde 11,4'lük artış olduğunu görüyoruz. Hane halkı tüketiminde de dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20,5 artış olduğunu görüyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda ise makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 30,5'lik artış bizleri memnun etmiştir. Yatırımların artıyor olmasının ülkemiz için çok önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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